Incendio forestal en el sector de  El Trébol es controlado por el Cuerpo de Bomberos Quito 

Miembros del Cuerpo de Bomberos Quito trabajan en el sector de El Trébol para controlar un incendio.

Cerca de las 21:00 de este sábado 8 de agosto de 2026, el Cuerpo de Bomberos Quito informó que el incendio forestal registrado en el sector de El Trébol, en el centro norte de Quito, ha sido controlado.

La emergencia se reportó entre las 16:00 de este sábado. Una enorme columna de humo se observaba desde distintos puntos de la capital y provocó también cierres viales en el sector.

Según información de los casacas rojas, el incendio se habría provocado por una quema de desechos.

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito trabajaron en dos flancos para contener la propagación de las llamas. Una vez controlada la emergencia, los uniformados realizaron labores de enfriamiento en las zonas calientes con el objetivo de evitar una reactivación del fuego.

El organismo de emergencia recordó que provocar un incendio forestal está prohibido y puede generar multas de hasta 36 000 dólares.

Asimismo, se instó a la ciudadanía reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier quema o columna de humo que pueda representar un riesgo para la población y el entorno.