Incendio destruye histórico salón budista en Japón que albergaba una llama eterna

Se incendia salón sagrado de Miyajima con la "Llama eterna" de 1200 años!

Un incendio destruyó el Salón Reikado en la isla de Miyajima, uno de los espacios más simbólicos del complejo budista Templo Daishoin.

El fuego consumió la estructura reconstruida del templo, luego de que la edificación original también fuera destruida en otro incendio ocurrido en 2005.

La histórica “llama eterna”

El recinto era conocido por albergar la llamada “llama eterna”, un fuego que, según el templo, ha permanecido encendido durante casi 1.200 años.

Este símbolo espiritual es considerado uno de los elementos más representativos del lugar y atraía a miles de visitantes y creyentes cada año.

Un sitio emblemático de Japón

La isla de Miyajima, ubicada en la prefectura de Hiroshima, es reconocida internacionalmente por sus templos y patrimonio cultural.

Las autoridades japonesas investigan ahora las causas del incendio y evalúan los daños ocasionados en el histórico complejo religioso.