ICE detiene por error a ciudadano estadounidense y lo deja herido en Chicago

Imagen Referencial. Un ciudadano estadounidense resultó herido después de ser detenido por error durante un operativo de agentes federales en Evanston, cerca de Chicago.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron por error a un ciudadano estadounidense durante un operativo realizado el domingo 20 de septiembre en Evanston, un suburbio de Chicago.

Según el Departamento de Policía de Evanston, los agentes federales buscaban a un fugitivo cuando abordaron a un hombre que se parecía a la persona que intentaban localizar.

Fue encontrado con heridas

La Policía local recibió una alerta alrededor de las 09:49 por una discusión en la zona. Cuando los agentes llegaron, encontraron al hombre tendido en el suelo mientras varios transeúntes intentaban ayudarlo.

La víctima reportó lesiones en la cabeza, cuello y dientes, por lo que se solicitó una ambulancia para trasladarlo a recibir atención médica.

Testigos señalaron que los agentes federales habían intentado detenerlo. Videos difundidos del hecho muestran al hombre en el suelo mientras era inmovilizado por los uniformados.

Lo confundieron con la persona que buscaban

De acuerdo con la versión entregada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a CNN, los agentes realizaban un operativo dirigido contra una persona específica cuando se encontraron con alguien que coincidía con la descripción.

El DHS sostuvo que el ciudadano se negó inicialmente a identificarse y no habría seguido las instrucciones de los agentes. Posteriormente, los uniformados comprobaron que no era el fugitivo buscado y que se trataba de un ciudadano estadounidense. Entonces fue liberado.

El Departamento de Seguridad Nacional no explicó en su declaración cómo se produjeron las heridas reportadas por el hombre.