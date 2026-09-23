Intensas lluvias provocan inundaciones en diferentes sectores de Guayaquil

Lluvias en Guayaquil del 22 y 23 de septiembre generan inundaciones.

Guayaquil amaneció con fuertes lluvias este miércoles 23 de septiembre. Como consecuencia diferentes vías con acumulación de agua. Las precipitaciones e inundaciones comenzaron desde el 22 de septiembre.

Las cámaras del ECU 911 permitieron identificar calles anegadas en sectores como Sauces 6, la avenida Pedro Menéndez Gilbert, avenida Quito y avenida 25 de Julio.

Las imágenes muestran calzadas cubiertas de agua mientras continúan las precipitaciones en diferentes zonas de la ciudad.

Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que desde su centro de control se realiza un seguimiento de las condiciones viales. También se reportó calzada mojada en la avenida de las Américas, Juan Tanca Marengo, Francisco de Orellana y Carlos Julio Arosemena.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con precaución.

Personal fue desplegado en zonas afectadas

Segura EP informó que se movilizó personal de Interagua y Empresa Pública Municipal de Agua Potable para atender las novedades ocasionadas por las lluvias y facilitar la circulación en los sectores afectados.

Entre los puntos donde se desplegaron unidades constan:

Enrique Ortega Moreira y 2do. Pasaje 32.

Av. Dr. Jorge Pérez Concha y Víctor Emilio Estrada.

Víctor Emilio Estrada y av. Dr. Otto Arosemena Gómez.

Av. Barcelona y av. Modesto Apolo Ramírez.

Sector El Fortín, calle G y calle 30.

Hasta las 06:08 de este miércoles, Segura EP señaló que no se habían reportado caída de árboles, colapsos estructurales, socavones, caída de postes ni vendavales relacionados con las lluvias.