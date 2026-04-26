ICE detiene de nuevo a familia después de que un juez ordenara su libertad

ICE detuvo a un ecuatoriano acusado de secuestrar a una niña de cuatro años.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron "nuevamente" a una familia egipcia que ha estado retenida durante casi un año, apenas dos días después de que un juez ordenara su liberación.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", dijo el equipo legal que representa a Hayam El-Gamal y sus cinco hijos, de entre 5 y 18 años de edad.

Más de 6.200 menores de edad han sido detenidos

La familia fue arrestada en junio de 2025 y trasladada al centro de Dilley, después de que uno de ellos fuera señalado como el autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

El mismo día que la familia fue arrestada, el presidente Donald Trump, hizo dos publicaciones en Truth Social sobre el caso: "podrían ser deportados tan pronto como esta noche", y "seis boletos sin retorno para ellos".

En el último año, más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron los congresistas.