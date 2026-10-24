¿Qué hacer si ICE realiza un operativo en Nueva York? Alcalde difunde guía para migrantes

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió una guía en español para orientar a los inmigrantes ante operativos de ICE.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, difundió una guía en español para explicar cómo actuar ante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El video fue publicado el viernes 23 de octubre de 2026, en medio de los operativos migratorios que se desarrollan en distintos sectores de Nueva York.

Mamdani recordó que las personas tienen derechos independientemente de su situación migratoria y aseguró que su administración trabaja para proteger a las comunidades inmigrantes.

¿Qué hacer si ICE llega a tu casa?

El alcalde explicó que los agentes migratorios no pueden ingresar a espacios privados sin una orden judicial válida o alguna otra autorización legal.

Por ello, recomendó mantener la puerta cerrada y solicitar que los agentes muestren la orden, incluso pidiendo que la deslicen por debajo de la puerta.

También aconsejó verificar que el documento provenga de un tribunal federal y esté firmado por un juez. Una orden administrativa de ICE no equivale a una orden judicial que autorice el ingreso a una vivienda.

¿Qué pasa si ICE te detiene en la calle?

Mamdani recordó que las personas tienen derecho a guardar silencio y pueden preguntar a los agentes: "Am I free to go?" (¿Me puedo ir?).

Si los funcionarios confirman que pueden retirarse, recomendó hacerlo con calma.

Además, insistió en la importancia de consultar con un abogado antes de firmar documentos o tomar decisiones relacionadas con un procedimiento migratorio.

¿Dónde pueden pedir ayuda los inmigrantes en Nueva York?

El alcalde compartió dos canales de orientación para quienes necesiten asesoría:

1-800-354-0365: línea de ayuda legal de inmigración, gratuita y confidencial

311: servicio municipal en el que se puede solicitar asistencia diciendo "inmigración legal"

Mamdani también recordó que las leyes de ciudad santuario de Nueva York limitan la colaboración de las autoridades municipales con la aplicación de las leyes federales de inmigración civil. Sin embargo, estas disposiciones no impiden que ICE realice operativos federales.

El funcionario reiteró que los inmigrantes tienen derecho a manifestarse pacíficamente y aseguró que su administración continuará brindando apoyo a estas comunidades.