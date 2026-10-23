EE.UU. podría atacar a Irán este fin de semana, según diplomático estadounidense

Alto cargo de EE.UU. abre la puerta a un ataque militar contra Irán

Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, afirmó el viernes, 23 de octubre del 2026, un enviado estadounidense, en medio de la escalada de amenazas de Washington e Israel.

"¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y encargado de la cuestión siria, aunque sin un papel directo en el caso iraní, al presentador de pódcast Mario Nawfal.

Donald Trump "ha sido muy claro. Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses", dijo Barrack en una entrevista durante una visita al Golfo.

Interrogado sobre las declaraciones de su embajador en Turquía, Trump pareció restarles importancia: "Es un hombre bastante influyente, supongo. Si es así, no sé absolutamente nada al respecto", declaró en Florida.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones el martes, ha prometido en los últimos días derrocar al régimen islámico iraní.

Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques tras un prolongado estancamiento diplomático, aunque anteriormente había afirmado que ello no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

En declaraciones este viernes Trump dijo ante cientos de simpatizantes que "Podríamos hacer otro pequeño Epic Fury, o ellos acordarán."

Con sus declaraciones Trump insinúa otro posible ataque de EE.UU. contra Irán si Teherán no llega a un acuerdo. "Si son inteligentes, simplemente dirán, 'Vamos al grano.' Pero, ya saben, dudo que hagan eso porque tal vez no sean inteligentes", remarcó Trump.

"We may do another little Epic Fury, or they'll agree." President Trump teases another potential U.S. strike on Iran if Tehran doesn't reach a deal. "If they're smart, they'll just say, 'Let's get down to business.' But, you know, I doubt they'll do that because perhaps they're not smart." Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) October 23, 2026

Barrack, en declaraciones que contradicen a Netanyahu, afirmó que Estados Unidos no busca derrocar a la República Islámica, enemiga declarada de Estados Unidos e Israel desde la revolución de 1979.

"Si siguen amenazando al mundo, a nuestros aliados y al Golfo, habrá consecuencias. Pero esas consecuencias no serán un cambio de régimen", afirmó Barrack.

"Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que no está interesado en un cambio de régimen", añadió.

"El problema de los cambios de régimen es siempre el mismo: ¿qué ocurre al día siguiente?".