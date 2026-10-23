Nueva York prohibirá los carruajes tirados por caballos tras más de 150 años de tradición

Nueva York aprobó una legislación para prohibir los paseos en carruajes tirados por caballos a partir del 1 de junio de 2028.

Los tradicionales paseos en carruajes tirados por caballos en Nueva York llegarán a su fin. El Concejo Municipal aprobó el jueves 22 de octubre de 2026 una legislación que busca poner fin a esta actividad turística, especialmente conocida por sus recorridos en Central Park.

La iniciativa, denominada Ley Romanch, recibió 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones. La medida todavía debe ser firmada por el alcalde Zohran Mamdani, quien ha expresado su respaldo a la prohibición.

¿Por qué Nueva York prohibirá los carruajes tirados por caballos?

La decisión responde a años de cuestionamientos sobre el bienestar de los animales y la seguridad de los turistas que utilizan este servicio, cuya historia se remonta a 1858.

El debate se intensificó después de la muerte de Romanch Mahajan, un turista de 18 años procedente de la India, quien sufrió un accidente durante un paseo familiar en Central Park, el 17 de junio de 2026.

Según los reportes, el caballo que tiraba del carruaje se desbocó cuando el conductor había descendido para tomar una fotografía. El joven sufrió heridas graves al intentar ayudar a su madre y posteriormente falleció.

La legislación lleva su nombre en memoria de la víctima.

¿Qué pasará con los caballos y los trabajadores?

La prohibición entrará en vigor el 1 de junio de 2028, por lo que los paseos no desaparecerán inmediatamente.

La normativa contempla un período de transición para los trabajadores y establece que la administración municipal deberá presentar, antes de abril de 2027, un plan de asistencia y reubicación laboral.

También incluye disposiciones para proteger a los caballos utilizados en esta actividad, entre ellas la prohibición de venderlos para su sacrificio.

Sin embargo, la decisión ha generado rechazo entre conductores y propietarios de carruajes, quienes advierten sobre las pérdidas económicas que enfrentarán.

El sindicato Transport Workers Union Local 100 cuestionó que la legislación no garantice compensaciones por las inversiones realizadas en licencias y equipos. Sus representantes anunciaron acciones legales contra la medida.