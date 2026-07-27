Los incendios cerca de Madrid ralentizan su avance, aunque siguen sin estabilizar

Los incendios alrededor de Madrid "han disminuido en su avance" durante la madrugada de este lunes, informó la delegación del Gobierno español, aunque advirtió que el fuego "sigue activo y sin estabilizar".

España tiene por delante dos días "centrales" en la lucha contra los incendios que cercan Madrid, "en los que podemos ser proactivos en avanzar, en controlar, en dominar" el fuego, informó por su parte el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska.

"A partir del miércoles, las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego", añadió Marlaska desde el puesto de control de emergencias en la región.

Evacuados podrán regresar a sus casas

El freno en el avance de las llamas ha permitido "que los medios de extinción actúen". El frente más activo en el área está cerca del pantano de San Juan, un lugar de recreo habitual para los madrileños.

Horas antes, la misma fuente anunciaba que parte de los evacuados por el incendio podrán empezar a regresar a sus casas.

También sigue activo el incendio en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, que ya se considera el peor en la historia del país, con más de 50 000 hectáreas arrasadas.

Cientos de animales afectados

"Es desolador. Ciervos muertos, animales desaparecidos. Ahí arriba hay animales muertos, los tengo grabados", dice desesperado a la AFP Karim Benali, un voluntario en la provincia de Ávila.

"Es para ponerte los pelos de punta, porque esto lleva así desde el jueves. Nosotros corriendo a salvar lo que podamos, y luego a defender. Y no te dejan ni pasar", lamenta.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, anunció la reapertura "una vez que se dan condiciones de seguridad" de un camping del Escorial, cerca de la capital española, de donde el fin de semana se habían desalojado cerca de 4 500 personas.

Miles de personas evacuadas

Está previsto asimismo el retorno de los ancianos de una residencia que habían sido evacuados del pueblo de San Martín de Valdeiglesias, en la región madrileña, cuando las condiciones de seguridad "se den por garantizadas", dijo el delegado a periodistas.

Cerca del embalse del Burguillo, en la misma zona, en una carretera recién reabierta, se veían hectáreas de tierra y vegetación calcinada pero con las casas aparentemente intactas y el suelo aún humeante.

En el este del país, en la localidad de Vall d'Uixó, cerca de Valencia, los bomberos también luchaban contra otro importante incendio, activo en 7 000 hectáreas y que obligó a evacuar a al menos 15.000 personas.

No son eventos aislados, dice Presidente

"Es importante que podamos contenerlo hoy", comentó en declaraciones a la prensa española la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé.

Antes de viajar a Vall d'Uixó, en Castellón, para visitar la zona, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió en que la situación actual "no es una sucesión de episodios aislados", sino "la expresión más dolorosa de una emergencia climática".

"Ya no es una excepción, es la regla en sí misma", dijo.