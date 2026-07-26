España y Francia enfrentan voraces incendios que han obligado la evacuación de miles de personas.

España enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77 000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una "tormenta de fuego" a apenas 15 km de la periferia de Burdeos.

Incendios gigantescos han calcinado decenas de miles de hectáreas en Europa y han forzado a evacuar a 325 000 personas en Francia y España.

En España, varios focos en la región de Madrid y en las provincias vecinas amenazaron con converger en un enorme incendio alrededor de la capital y forzaron la evacuación de unas 60 000 personas.

Uno de los incendios en Ávila, al noroeste de Madrid, afectó cerca de 50 000 hectáreas. Este es el "mayor incendio forestal de la historia reciente" de España, afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que quedan "horas complejas" por delante.

Vestidos con ropa informal, el rey Felipe VI y su esposa Letizia visitaron junto a otras autoridades un club deportivo municipal convertido en alojamiento improvisado para cientos de personas desalojadas en la localidad madrileña de Villamanta.

"Hemos perdido un patrimonio natural incalculable", lamentó el monarca. En tanto, la reina remarcó la angustia de los desplazados y habló de "esas preguntas que dejan en el aire: ¿cuándo voy a volver? ¿cómo estará mi casa?".

"Vinimos con lo puesto porque pensamos que volveríamos al día siguiente. Estamos muy cansadas, agotadas, con ganas de volver a casa", contó Helena, una mujer de 45 años que duerme desde el jueves en el albergue improvisado.

Otro evacuado, Juan Manuel Moreno, de 71 años, mostró a la AFP fotos en su celular de las inundaciones que anegaron su patio en 2023 y de la tormenta Filomena que cubrió su casa de nieve en 2021.

Ahora, en el otro extremo, los incendios forestales lo obligaron a abandonar su casa y refugiarse en este pabellón deportivo.

"Estamos acumulando aquí una cantidad de problemas, pero estas cosas se pueden evitar", dijo este residente de la localidad madrileña de Aldea del Fresno.

"La mayor parte de España es bosque. Que no digan que España es propicia a incendios: es porque no se limpia nada", sentenció.

El presidente del Gobierno visitará el lunes Castellón, donde otro incendio obligó a evacuar al menos a 15 000 personas.

Bomberos intentan apagar voraces incendios en España y Francia que consumen miles de hectáreas. AFP Miles de personas han sido evacuadas por los incendios en España y Francia. AFP Los bomberos enfrentan las llamadas 'tormentas de fuego' mientras evacúan a residentes. AFP

Una 'tormenta de fuego'

En la costa atlántica de Francia, en la zona de Burdeos, los bomberos se enfrentan a un fenómeno conocido como la "tormenta de fuego", que hace que las llamas se vuelvan incontrolables, explicó el teniente coronel Éric Brocardi, portavoz de la Federación Nacional de Bomberos.

En el centro del incendio, el calor es tan intenso que "provoca la autocombustión de todo lo que se cruza en su camino. En su interior se forman relámpagos que atacan las brasas en el suelo y siguen alimentando el incendio", afirmó Brocardi.

En Le Porge, entre Burdeos y la acomodada zona turística de Cap Ferret, las imágenes aéreas de AFP mostraban hileras de casas calcinadas y vehículos carbonizados.

"No queda nada. Todo ha ardido", lamentó Mathieu Plessis al regresar a ese pueblo.

Las llamas acechan la metrópolis de Burdeos, corazón de la vinícola región de Gironda. Según su alcalde, Thomas Cazenave, el fuego se encuentra a "15 km" de su metrópolis, aunque por ahora no se contempla una evacuación de sus 270 000 residentes.

Nueva ola de calor

Las autoridades advirtieron que una ola de calor prevista a partir del martes en Francia puede agravar la situación con temperaturas previstas de 40 ºC.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1 500 militares y 1 200 policías, combaten las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso.

Además de este gigantesco incendio, los bomberos franceses también combaten desde hace días fuegos en las regiones de Las Landas (suroeste), el Var (sureste) y en la turística isla de Córcega.

"Se están combatiendo entre 30 y 40 incendios simultáneamente", afirmó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, a la cadena France 2.

Nuñez declaró que en lo que va del año, los incendios afectaron 115 000 hectáreas en Francia.

Tanto en Francia como en España, estos incendios son consecuencia de la mayor inflamabilidad de los bosques y la vegetación debido a la sequía y a las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.