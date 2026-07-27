Noboa viajará a Perú para la investidura de Keiko Fujimori

El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplirá agenda oficial en Perú entre el 27 y el 28 de julio para participar en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de ese país.

La disposición fue oficializada mediante Decreto Ejecutivo N.º 458, el cual autoriza el desplazamiento del mandatario y de la delegación oficial que lo acompañará.

De acuerdo con el documento, el viaje tendrá carácter oficial y contempla la participación de representantes de distintas instituciones del Estado en los actos protocolares organizados con motivo del cambio de mando presidencial en Perú.

Ceremonia reunirá varios jefes de Estado

La posesión de Fujimori marcará el inicio de su mandato para el período 2026-2031, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por un estrecho margen frente a Roberto Sánchez.

La presencia de Noboa formará parte de una ceremonia que reunirá a jefes de Estado, autoridades y delegaciones internacionales invitadas por el nuevo Gobierno peruano.

La agenda del mandatario ecuatoriano estará centrada en las actividades oficiales previstas para la transmisión del mando presidencial.