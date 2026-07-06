Incendios en el sur de Europa obligan a evacuar a miles de personas

Los incendios forestales que azotan el sur de Europa obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares y llevaron a las autoridades a prohibir la presencia de espectadores en la etapa del Tour de Francia del lunes, que se vio amenazada por uno de esos incendios.

Cientos de bomberos están combatiendo fuegos que ya arrasaron más de 20 000 hectáreas en Portugal, España, Francia, Grecia y otros países.

El fuego se extiende favorecido por un aumento de las temperaturas, que ya alcanzan los 43 °C en España, tras las olas de calor de mayo y junio, a las que se atribuyen miles de muertes en el continente.

Cientos de bomberos desplegados

Según los científicos, el cambio climático, provocado por el uso de combustibles fósiles por parte de los seres humanos, está aumentando el riesgo y la gravedad de las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos.

En Francia, un incendio que se declaró el sábado por la noche obligó a modificar el Tour y a evacuar a 10 000 personas, tras haberse propagado por 4 600 hectáreas, según las autoridades.

"El fuego pasó a 300 metros de las casas. Nos sorprendió la rapidez con la que se propagó; era impresionante", dijo Patrice, un vecino de 53 años de Trévillach, a unos 36 km al este de Perpiñán.

La Comisión Europea anunció el envío de cuatro bombarderos de agua que debían llegar este lunes 6 de julio desde Chipre y Suecia, según indicó en X la presidenta de esa instancia, brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.

Diferentes daños materiales

Setecientos bomberos se han movilizado en el departamento meridional de Pirineos Orientales, que tendrán que lidiar con las llamas en medio de unas condiciones meteorológicas desfavorables, con viento, sequedad atmosférica y altas temperaturas.

Cinco personas resultaron heridas a causa del incendio, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios se vieron afectados, según el prefecto de Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe.

El prefecto aludió a una "situación muy difícil" y el domingo anunció que la tercera etapa del Tour de Francia, entre España y Francia, se celebraría este lunes, como estaba previst, pero "sin público" en la parte francesa, a causa de la movilización de los servicios de rescate.

Como otros quince departamentos, Pirineos Orientales continúa en alerta naranja por ola de calor este lunes. El mercurio podría alcanzar en algunos lugares los 40 grados.

En Mont-de-Marsan, en el suroeste del país, el calor hace "sufrir en silencio", comentó Monique, de 82 años.

"Mi jardín se marchita, mis árboles se queman", dijo a la AFP mientras esperaba un autobús. "Estamos en Andalucía, no en las Landas", bromeó. "Habrá que acostumbrarse, esto será cada vez peor, ya lo hemos visto estos últimos años".