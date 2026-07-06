Beyoncé lanza su nueva canción, 'Morning Dew', después dos años

Beyoncé cambia la letra de una canción por ser ofensiva hacia discapacitados

Beyoncé ha sorprendido al mundo de la música al lanzar oficialmente 'Morning Dew', su primer tema inédito en solitario en dos años.

La canción fue publicada de manera sorpresiva por su sello ⁠Parkwood Entertainment.

De acuerdo con la información la artista inicia una cuenta regresiva de 60 días para el aniversario número 20 de su segundo álbum de estudio, 'B'Day'.

Se lanzó globalmente el 4 de julio de 2026 y fue escrita por Beyoncé junto a Pharrell Williams, The Dream y Darius Dixon.

El tema llega acompañado por un video

La producción quedó a cargo de ella misma y Pharrell. Aunque es su primer lanzamiento oficial desde el aclamado Cowboy Carter en 2024, la canción es una "joya guardada".

Se grabó originalmente en 2013 y una versión demo se había filtrado en internet previamente.

El tema llegó acompañado de un video con la letra dirigido por Cliff Watts, el cual reutiliza imágenes de archivo de la artista.

La reedición especial de B'Day estará disponible el próximo 4 de septiembre, coincidiendo exactamente con el cumpleaños número 45 de la cantante.

Trayectoria artística



La trayectoria de Beyoncé abarca más de tres décadas. Saltó a la fama a finales de los 90 con el grupo Destiny's Child.

En 2003 lanzó su carrera en solitario con el álbum Dangerously in Love. Ha consolidado un imperio musical, acumulando un récord de 35 premios Grammy y destacándose como empresaria y actriz.

Nacida en Houston, Texas, Beyoncé comenzó a destacar en concursos de canto y baile desde muy temprana edad. Junto a Kelly Rowland y otras compañeras, formó el grupo Girl's Tyme, el cual evolucionó a Destiny's Child.

El trío se convirtió en un referente mundial del R&B con éxitos como 'Say My Name' y 'Survivor', logrando sus primeros tres premios Grammy.