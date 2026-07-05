Entierran sin identificar a cientos cuerpos en cementerio de Venezuela tras terremotos

Así lucen los edificios colapsados en el estado de La Guaira tras los debastadores terremotos.

Cerca de 200 cuerpos sin identificar fueron enterrados en Venezuela, tras los terremotos que golpearon al país el 24 de junio, constataron el domingo 5 de julio periodistas de AFP.

En una zona apartada del cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble sismo, los sepulteros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores, dijo a AFP Eli Zavala, un residente de la zona que participa en estos trabajos.

Cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Devastación en Venezuela

Los terremotos que golpearon Venezuela hace once días dejaron casi 3 000 muertos, según el último balance del sábado 4 de junio, en momentos en que rescatistas extranjeros ponen fin a sus operaciones para encontrar sobrevivientes.

Maquinaria tumba estructuras ya derrumbadas por los temblores y remueve lozas de edificios en La Guaira, vecino de la también golpeada capital Caracas y zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.

El ministerio de Comunicaciones venezolano indicó además, que hay 16 592 heridos por el doble sismo, de los más fuertes y devastadores de América Latina, que sumió al país en el luto y la desesperación por encontrar a vivos y muertos.