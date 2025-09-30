Un influencer chino murió al estrellarse en su helicóptero y el accidente se trasmitió en directo

El accidente aéreo del influencer chino Tang Feiji, de 55 años, en los cielos del condado de Jiange, provincia de Sichuan, ha dado la vuelta al mundo porque el video de la transmisión del percance quedó en redes sociales.

Feiji vivía en Sichuan, una provincia de la República Popular China. Compró la nave el año pasado. Cuando salía a volar en ella, compartía la aventura con sus miles de seguidores en Douyin, la versión china de TikTok y allí era conocido como 'Tang Aeronave. Se hizo famoso en las redes de su país por difundir información relacionada con aviones y helicópteros. Era un especialista.

El pasado sábado 27 de septiembre, el influencer chino Tang Feiji salió a volar. Lo hizo a bordo del helicóptero bimotor de un solo asiento que había adquirido. Esta podía alcanzar una altitud de unos 600 metros y una velocidad mayor a las 90 kilómetros por hora.

Todo quedó grabado. Después de elevarse su nave perdió el control y se estrelló contra el suelo, donde se prendió fuego. Cientos de espectadores comenzaron a reaccionar al incidente con emojis de risa, quizás pensando que había sido leve, mientras que otros, que se dieron cuenta de la situación, inundaron el chat con comentarios como “sálvenlo” o "llamen a los servicios de emergencia”.

Feiji no llevaba casco ni paracaídas y murió tras el incidente. Así lo confirmaron los rescatistas y su familia, que reconoció el cuerpo. El motivo por el que el helicóptero cayó de forma abrupta aún sigue en investigación.