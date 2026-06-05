Imagine Space reunirá a creadores de contenido y fotógrafos en Cuenca

Fotógrafos y creadores de contenido podrán participar en talleres y conferencias en Cuenca.

Cuenca se prepara para recibir Imagine Space, un encuentro dedicado a la fotografía, la producción audiovisual y la tecnología creativa que reunirá a especialistas de varios países de América Latina entre el 12 y el 14 de junio de 2026.

Las capacitaciones abordarán temas relacionados con fotografía, iluminación, producción audiovisual y creación de contenido digital.

Una de las propuestas que más llama la atención es la apertura de nueve talleres gratuitos dirigidos al público.

Expertos nacionales e internacionales en Imagine Space

El encuentro se desarrollará en el Centro de Convenciones Mall del Río y contará con la participación de expertos nacionales e internacionales vinculados al sector visual y tecnológico.

“Esto no es una expo más. Es una oportunidad para mostrarle al país el talento y la creatividad que tiene nuestra industria”, destaca Santiago Uribe, organizador del evento.

Actividades para el público

El programa incluirá nueve talleres gratuitos impartidos por profesionales de Quito, Guayaquil y Cuenca, además de actividades académicas con invitados internacionales.

La agenda contempla espacios tanto para fotógrafos profesionales como para estudiantes, emprendedores, aficionados y personas interesadas en desarrollar habilidades vinculadas con la creación de contenido visual.

También habrá invitados internacionales desde Colombia, México y Argentina con experiencia en fotografía, producción audiovisual y formación de nuevos talentos.

¿Cómo ser parte del encuentro en Cuenca?

Los interesados en participar en este evento, incluidos los talleres, podrán comprar sus entradas en línea.

Las entradas además permiten diferentes actividades y una oportunidad para participar por una cámara Sony.