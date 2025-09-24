Conmoción por el asesinato de dos influencers en Mapasingue, Guayaquil; ¿quiénes eran?

Guayas es una de las provincias de Ecuador más golpeadas por la violencia y los crímenes

Un hecho de violencia conmocionó a Guayaquil. La mañana del 24 de septiembre de 2025, dos influencers conocidos como 'Los Caminantes' fueron asesinados en la Cooperativa 12 de Octubre, en Mapasingue Oeste, en el norte de la ciudad.

Según reportes preliminares, Alberto Vicente Castro, de 40 años y Mauro Fernando Marín, de 48 años se movilizaban en un vehículo rumbo a un gimnasio del sector cuando fueron interceptados por otro automóvil.

De repente, varios hombres armados descendieron del vehículo y comenzaron a disparar al parabrisas y a las ventanas del carro de los creadores de contenido. Las víctimas recibieron los impactos de bala y fallecieron dentro del automotor.

Personal de Criminalística se trasladó a la escena del crimen para realizar el levantamiento de los cuerpos. La Policía también acudió para recopilar evidencias. Marco Proaño, subjefe del Distrito Florida, confirmó que se encontraron 19 indicios balísticos de calibre 9 milímetros.

Este doble crimen está bajo investigación para determinar las causas y también se han desplegado operativos de búsqueda de los responsables de estas muertes violentas.

¿Quiénes eran los influencers?

Castro y Marín se hicieron populares en redes sociales con su proyecto Los Caminantes 593, una página de Facebook con más de 197 000 seguidores y una cuenta en TikTok que superaba los 100 000 seguidores.

El contenido que subían a redes estaba basado en el humor. Por ejemplo, abordaban temas de pareja, amistad y situaciones cotidianas.

El dúo, que solía cerrar sus videos con risas y reflexiones, había logrado posicionarse como referentes de entretenimiento popular en Ecuador.

Su repentina muerte ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes han llenado las redes de mensajes de despedida y de indignación por la ola de violencia