Instituto Nobel confirma filtración del nombre de Machado como ganadora

El Instituto Nobel investiga la filtración del nombre de María Corina Machado como ganadora del Premio de la Paz.

El Instituto Nobel confirmó el viernes que el nombre de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, se filtró de manera "ilegal" antes del anuncio oficial.

Durante la noche del 9 al 10 de octubre, día del anuncio, las probabilidades de que Machado obtuviera el premio se dispararon del 3,75% a cerca del 73% en el transcurso de pocas horas en la plataforma de apuestas Polymarket.

Sin embargo, ningún experto ni medio de comunicación había mencionado a la líder de la oposición venezolana entre las favoritas.

Ante ello el Instituto Nobel decidió abrir una investigación interna.

"Se puede afirmar con certeza que algunos actores pudieron obtener ilegalmente información sobre la decisión" del Comité, indicó el viernes a la AFP el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

"Nuestras investigaciones no permitieron establecer cómo se obtuvo la información, ni la identidad de la persona o entidad que la consiguió, ni si se trataba de un actor privado o estatal", añadió.

El Instituto señaló haber identificado vulnerabilidades en su sistema informático y haber aplicado correcciones.

"No es absurdo considerar la posibilidad de un actor estatal", declaró por su parte el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, al diario Verdens Gang (VG).

Excluida de la carrera por las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, María Corina Machado fue galardonada "por su labor incansable en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La opositora, de 58 años, que dedicó su premio a Donald Trump, entregó su medalla al presidente estadounidense en la Casa Blanca hace dos semanas.

El Comité Nobel recordó entonces que este galardón es "indisociable" de la persona a la que fue concedido.