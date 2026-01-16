'Seré presidenta de Venezuela en el momento adecuado', dice María Corina Machado

María Corina Machado entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump.

La líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, mantiene el tono optimista tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, y asegura que espera convertirse en presidenta de Venezuela "en el momento adecuado".

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta", declaró a Fox News, en una entrevista grabada tras su encuentro el jueves con Trump.

La presidenta actual de Venezuela es Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo interinamente tras la captura y derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Ni Machado ni la oposición venezolana reconocen los resultados electorales de julio de 2024, en los que Maduro se proclamó reelecto.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros países latinoamericanos tampoco reconocieron a Maduro como el líder elegido democráticamente.

Pero Trump ha desechado por ahora presionar para lograr un cambio de fondo en el país sudamericano, y ya ha mantenido al menos una conversación telefónica con Rodríguez, con la que está dispuesto a estrechar lazos.

Este viernes llegó a Venezuela un vuelo con 231 migrantes deportados desde Estados Unidos, el primero tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero.

Preguntada sobre qué le espera a Venezuela ahora, Machado contestó a Fox: "Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo".

La agenda de Machado en Washington este viernes, tras el encuentro con Trump, consiste oficialmente en una rueda de prensa.

La medalla de Bolívar

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense, para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregarle la medalla al presidente Trump, con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de "maravilloso".

El Instituto Nobel en Oslo puntualizó, al conocer las intenciones de Machado, que el galardón es personal e intransferible.

Machado dio una explicación basada en la historia para justificar su decisión en la entrevista con Fox.

"Fue un momento muy emocionante. Decidí entregar la medalla al presidente en nombre del pueblo de Venezuela y le expliqué al presidente dónde hallé la inspiración", dijo.

"Hace doscientos años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el Libertador de los venezolanos, una medalla con el rostro de George Washington", el primer presidente de Estados Unidos, narró.

El general y marqués francés Lafayette (1757-1834) intervino en la Guerra de Independencia estadounidense y luego fue uno de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789.

"Bolívar guardó esa medalla hasta el fin de sus días. Así que doscientos años más tarde, el pueblo de Bolívar le entrega una medalla, en este caso el Premio Nobel, al heredero de Washington", repuso.

Trump asegura que ha resuelto ocho conflictos en todo el mundo desde que asumió el cargo, entre ellos guerras con décadas de masacres, como la que enfrentó a Camboya y Tailandia.

Por ello ansiaba abiertamente el Premio Nobel de la Paz en 2025, que fue finalmente a parar a manos de Machado.

Trump ha revivido la denominada "Doctrina Monroe", en alusión a las pretensiones de Estados Unidos de controlar estrechamente los destinos de América Latina y el Caribe, tanto de injerencias "externas", como de la creciente presencia china o los movimientos de Irán o Rusia en la región, como lo que considera falta de colaboración de algunos países para su lucha contra la inmigración ilegal o el narcotráfico.

Pero el republicano, que enfrenta su último mandato en la Casa Blanca, hace gala de un pragmatismo sin miramientos.

El director de la Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, habría acudido esta semana a Caracas para entrevistarse con Delcy Rodríguez, según el New York Times.