Asesinan a concejal Antonio Cool en ataque armado en El Empalme

El ataque ocurrió en el cantón El Empalme y dejó además una persona herida

Un concejal fue asesinado la noche del martes 5 en medio de una actividad deportiva.

El concejal Antonio “Toñito” Cool Murillo fue asesinado la noche del 5 de mayo de 2026 en el cantón El Empalme, en la provincia del Guayas.

Según los reportes el edil participaba en un partido de voleibol en el recinto El Limón cuando se registró el ataque alrededor de las 22:00.

Cómo ocurrió el atentado

Testigos señalaron que sujetos armados ingresaron al lugar y abrieron fuego contra el concejal mientras se desarrollaba la actividad.

En el incidente también se reportó una persona herida, quien recibió atención tras la intervención de equipos de emergencia.

De acuerdo con los testimonios iniciales, el concejal habría sido interceptado por los atacantes al salir del sitio.

Operativo policial en la zona

Tras el hecho, unidades de la Policía Nacional del Ecuador desplegaron operativos para ubicar a los responsables y levantar indicios.

El crimen se suma a otros hechos violentos registrados en la provincia del Guayas en los últimos años, donde se han reportado ataques contra autoridades locales.

La asambleísta Sofía Espín expresó su pesar por lo ocurrido. El caso generó conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos.