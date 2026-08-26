Inundaciones causan ocho muertos en Nepal y "numerosas víctimas" en el Tíbet chino

Inundaciones en Nepal y Tíbet: Avalancha de hielo habría causado un letal torrente de lodo

Al menos ocho personas murieron este miércoles, 26 de agosto del 2026, en unas inundaciones en Nepal, mientras en el vecino Tíbet, del lado chino, hubo "numerosas víctimas" como consecuencia de un deslave, indicaron las autoridades y medios oficiales.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa.

Inundaciones masivas y despliegue del Ejército en Nepal

En otra serie de videos se observa a viviendas rodeadas de barro y la fuerza del río que se lleva puentes a su paso.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

"De momento se han recuperado ocho cadáveres. Las operaciones de rescate continúan", dijo el portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle.

Torrente de lodo provoca "numerosas víctimas" en el Tíbet chino

El ejército de este país enclavado en la cordilla del Himalaya precisó que se movilizaron 14 helicópteros y equipos de rescate para apoyar las tareas.

"Las inundaciones son masivas y susceptibles de haber afectado numerosas zonas habitadas", aseguró a la AFP Kafle, quien indicó que siguen evaluándose los daños.

BREAKING : Visuals show Massive flooding swept away the whole bridge in Nepal today. pic.twitter.com/cNjSWPdrQ9 — World Updates (@Updatesofwworld) August 26, 2026

Previamente, el primer ministro, Balendra Shah, anunció que convocó una reunión urgente de la autoridad a cargo de gestionar los desastres.

"Ha comenzado el trabajo para tomar las medidas necesarias, en coordinación con los equipos médicos, de búsqueda y de la Cruz Roja", escribió el gobernante en su cuenta de X.

Avalancha de hielo en el río Lhende

La inundación podría deberse a una avalancha de hielo "que cayó en el río Lhende, aunque la causa exacta está por determinar", comentó a AFP Qianggong Zhang, un científico del Centro internacional para el Desarrollo Integral de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú.

These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

En el vecino Tíbet, del lado chino de la frontera, un torrente de barro generado en Nepal causó "numerosas víctimas y desaparecidos en Puerto Gyirong", informó el canal público chino CCTV.

La agencia estatal Xinhua añadió que el presidente Xi Jinping ordenó "movilizar todos los medios" para las operaciones de rescate, pero no dio ningún balance concreto de muertos o heridos.

Xi dijo que "la tarea más urgente es hacer todo lo posible para encontrar y rescatar a los desaparecidos", así como "tratar rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas", según CCTV.