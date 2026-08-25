Panamá declara estado de emergencia nacional por efectos de El Niño.

El Gobierno de Panamá declaró este martes 25 de agosto de 2026 el estado de emergencia nacional ante los efectos del fenómeno de El Niño y los riesgos previstos para los próximos meses.

La medida permitirá acelerar acciones de prevención y movilizar recursos para responder ante sequías, inundaciones, deslizamientos y problemas de abastecimiento de agua.

Lluvias y sequía golpean al mismo país

El impacto de El Niño no es igual en todo Panamá. Desde enero, las inundaciones han afectado a más de 15 600 personas, principalmente en Bocas del Toro y Colón.

Al mismo tiempo, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé un déficit de lluvias de hasta 55% en la vertiente del Pacífico, mientras 11 cuencas hidrográficas ya presentan estrés hídrico.

El Canal de Panamá también se verá afectado

La falta de lluvias podría reducir los niveles de lagos y embalses utilizados para las operaciones del Canal de Panamá y afectar también la generación de energía hidroeléctrica.

Ante la sequía, el Canal ya anunció que reducirá de un promedio de 36 a 32 los tránsitos diarios de buques, además de aplicar restricciones de calado.

Las autoridades advierten que el déficit de precipitaciones podría extenderse hasta marzo de 2027, mientras otros efectos de El Niño, como las altas temperaturas, podrían prolongarse durante más meses.

El Salvador también activa alerta roja

El Salvador declaró alerta roja nacional por sequía meteorológica y agrícola ante los efectos de El Niño.

El déficit de lluvias y las altas temperaturas podrían afectar cultivos, disponibilidad de agua y producción agrícola.