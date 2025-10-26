Inamhi advierte que continuarán lluvias con tormentas en Ecuador hasta fin de octubre
El Inamhi emitió una nueva alerta por lluvias y tormentas en Ecuador. Así serán los últimos días del mes de octubre de 2025.
Las fuertes lluvias continuarán en Ecuador hasta fin de mes.
Actualizada:
26 oct 2025 - 17:32
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la alerta por lluvias y tormentas hasta el 30 de octubre de 2025.
Se trata de la alerta meteorológica N° 59, que está vigente desde las 16:00 del domingo 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre de 2025.
Según el Inamhi, se mantendrán las lluvias y tormentas especialmente en la Amazonía y estribaciones de Cordillera. Durante esos días es posible que se acumule el agua en las vías e ingrese a hogares y negocios.
El Inmahi apuntó que podrían ocurrir descargas eléctricas, ráfagas de viento y probable caída de granizo en medio de las tormentas.
Este fenómeno se da por la inestabilidad atmosférica que se genera por el transporte de humedad en la cuenca Amazónica y la convergencia de vientos más el calentamiento diurno, según precisó el Inamhi.
Zonas afectadas
- Litoral: Al norte de Esmeraldas, este de Santo Domingo de los Tsáchilas, zona alta de El Oro y parte norte de la cordillera occidental.
- Interandina: mayor probabilidad e intensidad en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, noreste de Bolívar, este de Tungurahua, Azuay y Loja.
- Amazonía: eventos más probables e intensos en estribaciones de cordillera oriental de Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, además del este de la región.
