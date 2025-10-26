Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

Inamhi advierte que continuarán lluvias con tormentas en Ecuador hasta fin de octubre

El Inamhi emitió una nueva alerta por lluvias y tormentas en Ecuador. Así serán los últimos días del mes de octubre de 2025.

Las fuertes lluvias continuarán en Ecuador hasta fin de mes.

GAD Mejía

Redacción Teleamazonas.com

26 oct 2025 - 17:32

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi)  emitió la alerta por lluvias y tormentas hasta el 30 de octubre de 2025.

Se trata de la alerta meteorológica N° 59, que está vigente desde las 16:00 del domingo 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre de 2025.

Según el Inamhi, se mantendrán las lluvias y tormentas especialmente en la Amazonía y estribaciones de Cordillera. Durante esos días es posible que se acumule el agua en las vías e ingrese a hogares y negocios.

El Inmahi apuntó que podrían ocurrir descargas eléctricas, ráfagas de viento y probable caída de granizo en medio de las tormentas.

Este fenómeno se da por la inestabilidad atmosférica que se genera por el transporte de humedad en la cuenca Amazónica y la convergencia de vientos más el calentamiento diurno, según precisó el Inamhi.

Zonas afectadas

  • Litoral: Al norte de Esmeraldas, este de Santo Domingo de los Tsáchilas, zona alta de El Oro y parte norte de la cordillera occidental.
  • Interandina: mayor probabilidad e intensidad en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, noreste de Bolívar, este de Tungurahua, Azuay y Loja.
  • Amazonía: eventos más probables e intensos en estribaciones de cordillera oriental de Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza, además del este de la región.

