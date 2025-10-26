Inamhi advierte que continuarán lluvias con tormentas en Ecuador hasta fin de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la alerta por lluvias y tormentas hasta el 30 de octubre de 2025.

Se trata de la alerta meteorológica N° 59, que está vigente desde las 16:00 del domingo 26 hasta las 20:00 del jueves 30 de octubre de 2025.

Según el Inamhi, se mantendrán las lluvias y tormentas especialmente en la Amazonía y estribaciones de Cordillera. Durante esos días es posible que se acumule el agua en las vías e ingrese a hogares y negocios.

El Inmahi apuntó que podrían ocurrir descargas eléctricas, ráfagas de viento y probable caída de granizo en medio de las tormentas.

Este fenómeno se da por la inestabilidad atmosférica que se genera por el transporte de humedad en la cuenca Amazónica y la convergencia de vientos más el calentamiento diurno, según precisó el Inamhi.

Zonas afectadas