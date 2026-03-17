Investigación de BBC vincula viaje a Guayaquil con red de reclutamiento de Epstein

Gláucia Fekete afirma que el agente de modelos Jean-Luc Brunel, amigo de Epstein, se ofreció a pagarle el viaje a Nueva York.

Una investigación de la BBC revela nuevos detalles sobre el funcionamiento de la red vinculada al financista Jeffrey Epstein, y cómo se habrían utilizado agencias de modelaje como vía para captar jóvenes en distintos países.

El reportaje, basado en testimonios y documentos, expone que varias mujeres, principalmente de Brasil, aseguran haber sido contactadas con promesas de trabajo en el extranjero dentro de la industria de la moda.

Según sus relatos, estas ofertas incluían viajes, sesiones fotográficas y supuestas oportunidades profesionales.

De acuerdo con la BBC, el reclutamiento se realizaba a través de intermediarios relacionados con el entorno de Epstein. Entre los nombres mencionados aparece el del agente francés Jean-Luc Brunel, quien habría facilitado el contacto con jóvenes interesadas en el modelaje internacional.

Jean-Luc Brunel "siempre andaba con chicas jóvenes brasileñas", declaró una modelo a la BBC. Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Las víctimas citadas en la investigación indican que, en varios casos, los ofrecimientos parecían legítimos en un inicio. Sin embargo, una vez que aceptaban viajar, se encontraban en situaciones que no correspondían a lo prometido, lo que generaba preocupación y vulnerabilidad.

La investigación también señala que este sistema habría operado durante años, aprovechando la falta de regulación en ciertos procesos de contratación dentro del modelaje internacional, así como el interés de jóvenes por ingresar a una industria altamente competitiva.

Según la BBC, los testimonios recogidos permiten reconstruir un patrón de comportamiento en el que las aspiraciones profesionales eran utilizadas como mecanismo de acercamiento. Algunas mujeres afirman que no tenían información clara sobre las condiciones reales de los viajes o las personas con las que se reunirían.

El caso de Epstein ha sido objeto de múltiples investigaciones a nivel internacional desde su arresto en 2019 por cargos relacionados con tráfico sexual. Su muerte ese mismo año en una cárcel de Nueva York no ha detenido la aparición de nuevas revelaciones sobre su red de contactos.

La investigación de la BBC forma parte de un trabajo más amplio que busca identificar cómo operaban estos mecanismos de captación y quiénes habrían participado en ellos. El medio señala que el caso sigue abierto en distintos frentes judiciales y mediáticos.

Especialistas citados en el reportaje advierten que este tipo de esquemas evidencia la necesidad de mayor control en industrias como el modelaje, donde jóvenes pueden ser expuestas a riesgos al aceptar ofertas internacionales sin verificación adecuada.

La investigación recoge el testimonio de Gláucia Fekete, una brasileña que en 2004, cuando tenía 16 años, fue invitada a participar en un concurso de modelaje en Ecuador por el agente francés Jean-Luc Brunel, señalado por reclutar jóvenes para Epstein.

Una foto del portafolio de modelaje de Gláucia cuando era adolescente. Archivo de la familia Fekete /BBC / Anselmo Cunha

Según la BBC, la adolescente viajó a Guayaquil para participar en el certamen “Modelos Nueva Generación”, junto a otras jóvenes de entre 15 y 19 años, de acuerdo con reportes de la época.

Fekete relata que, aunque el concurso se desarrolló sin mayores inconvenientes, comenzó a sospechar cuando no le permitieron comunicarse con su familia durante el viaje.

La investigación también revela que Epstein estuvo en Guayaquil el 24 y 25 de agosto de 2004, fechas que coinciden con la final del concurso, según registros revisados por el medio y documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, la BBC encontró evidencia de que al menos una modelo menor de 16 años que asistió al evento, viajó en el avión de Epstein en ese mismo año, lo que refuerza las sospechas sobre el uso de estos espacios para identificar posibles víctimas.

Brunel (derecha) y Epstein (izquierda) Departamento de Justicia de los Estados Unidos

De acuerdo con el reportaje, Brunel utilizaba agencias de modelaje vinculadas a él para buscar activamente jóvenes en Sudamérica y gestionar visas hacia Estados Unidos, facilitando el traslado de mujeres al entorno de Epstein.

La investigación también señala que este sistema habría operado durante años, aprovechando la vulnerabilidad de jóvenes interesadas en el modelaje internacional.

Actualmente, la Fiscalía Federal de Brasil mantiene una investigación para determinar si existió una red de reclutamiento en ese país vinculada a Epstein, mientras que expertos advierten que estos hechos podrían constituir trata de personas con fines de explotación sexual.

La BBC concluye que los testimonios y documentos analizados permiten reconstruir cómo operaba esta red y cómo eventos aparentemente legítimos, como concursos de modelaje, pudieron ser utilizados como mecanismos de captación.