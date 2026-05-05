Avión de United Airlines golpea camión al aterrizar en Nueva Jersey

Un nuevo video revela el momento exacto en que un avión comercial con más de 200 personas a bordo impacta un poste de luz y un vehículo en tierra durante su aterrizaje. El hecho ocurrió cerca de Nueva York y dejó un herido leve.

Una aeronave de United Airlines protagonizó un incidente mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, ubicado entre las ciudades de Newark y Elizabeth.

El momento captado en video

Las imágenes muestran cómo una de las ruedas del avión golpea un poste de luz y un camión de reparto que circulaba cerca de la pista, en una zona próxima a la autopista.

El avión, un Boeing 767, descendía a una velocidad aproximada de 160 millas por hora cuando ocurrió el contacto durante la maniobra de aterrizaje.

New footage shows the moment a United Airlines plane collided with a light pole and a truck while landing at Newark Liberty International Airport.



The Boeing 767 was traveling at about 160 mph when it made contact.



Air traffic controllers say there was a hole in the side of… https://t.co/95QdBrihtK pic.twitter.com/m4BofEwB5d — Collin Rugg (@CollinRugg) May 5, 2026

Vuelo con más de 200 pasajeros

La aerolínea confirmó que la aeronave llegaba desde Venecia y transportaba a 221 pasajeros y 10 tripulantes de cabina al momento del incidente.

Tras el impacto, los controladores de tráfico aéreo reportaron un orificio en uno de los costados del avión y daños visibles en una de sus ruedas.

Conductor herido

El conductor del camión, identificado como Warren Boardley, resultó con heridas leves tras el choque.

El chofer fue trasladado a un centro de salud para evaluación y posteriormente recibió el alta médica, según informaron las autoridades portuarias.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

Investigación del incidente

Las autoridades locales iniciaron una revisión de lo ocurrido para determinar las condiciones del aterrizaje y las causas del impacto registrado cerca del aeropuerto.