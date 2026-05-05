Avión de United Airlines golpea camión al aterrizar en Nueva Jersey
Un nuevo video revela el momento exacto en que un avión comercial impacta un poste de luz y un vehículo en tierra durante su aterrizaje.
Impactante video: avión de United Airlines golpea camión
Captura de video
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Fecha de publicación
05 may 2026 - 14:55
Un nuevo video revela el momento exacto en que un avión comercial con más de 200 personas a bordo impacta un poste de luz y un vehículo en tierra durante su aterrizaje. El hecho ocurrió cerca de Nueva York y dejó un herido leve.
Una aeronave de United Airlines protagonizó un incidente mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, ubicado entre las ciudades de Newark y Elizabeth.
El momento captado en video
Las imágenes muestran cómo una de las ruedas del avión golpea un poste de luz y un camión de reparto que circulaba cerca de la pista, en una zona próxima a la autopista.
El avión, un Boeing 767, descendía a una velocidad aproximada de 160 millas por hora cuando ocurrió el contacto durante la maniobra de aterrizaje.
Vuelo con más de 200 pasajeros
La aerolínea confirmó que la aeronave llegaba desde Venecia y transportaba a 221 pasajeros y 10 tripulantes de cabina al momento del incidente.
Tras el impacto, los controladores de tráfico aéreo reportaron un orificio en uno de los costados del avión y daños visibles en una de sus ruedas.
Conductor herido
El conductor del camión, identificado como Warren Boardley, resultó con heridas leves tras el choque.
El chofer fue trasladado a un centro de salud para evaluación y posteriormente recibió el alta médica, según informaron las autoridades portuarias.
Investigación del incidente
Las autoridades locales iniciaron una revisión de lo ocurrido para determinar las condiciones del aterrizaje y las causas del impacto registrado cerca del aeropuerto.
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