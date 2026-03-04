'Paseo de la Vergüenza': Vinculado al caso Epstein aparece cerca a la Casa Blanca

Aparece un "paseo de la vergüenza" con varias personalidades relacionadas con los papeles de Jeffrey Epstein cerca de la Casa Blanca en Washington D. C.

Las calles de Washington amanecieron con un recordatorio incómodo para la élite política y empresarial de los Estados Unidos. En la concurrida plaza Farragut Square, a pocos pasos de la Casa Blanca, apareció durante la noche el denominado "Paseo de la Vergüenza de Jeffrey Epstein".

Se trata de una instalación urbana que imita las icónicas estrellas de Hollywood, pero con una diferencia radical: en lugar de honrar trayectorias artísticas, expone los nombres de personalidades que aparecen en los documentos desclasificados del Departamento de Justicia o que mantuvieron vínculos cercanos con el fallecido agresor sexual.

Pruebas al alcance de un código QR

La intervención no se queda solo en el nombre. Cada estrella incluye un código QR que, al ser escaneado por los transeúntes, los redirige directamente a artículos informativos o documentos oficiales del DOJ (Departamento de Justicia) que detallan la relación de esa persona con la red de Epstein.

Entre los nombres que hoy "brillan" en el asfalto de la capital estadounidense se encuentran figuras de peso mundial como el Príncipe Andrés de Inglaterra, el magnate Bill Gates, el exdirector de estrategia de la Casa Blanca Steve Bannon, y el exfiscal general William Barr.

Hasta el momento, ninguna organización se ha atribuido la autoría de este acto, que ha convertido un espacio público en un archivo digital de consulta inmediata, obligando a los ciudadanos a no olvidar uno de los escándalos de tráfico sexual más oscuros de la historia reciente.