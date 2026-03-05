Irán amenaza a la Unión Europea con "pagar el precio" si no toman postura ante la guerra

La mañana de este jueves cinco de marzo, Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, ha afirmado este jueves en TVE que los países de la Unión Europea “pagarán el precio, tarde o temprano” si no se pronuncian a favor o en contra del conflicto actual que se mantiene contra EE.UU. e Israel.

Por otro lado, Baghaei insistió en que el misil interceptado este miércoles por sistemas defensivos de la OTAN en el espacio aéreo de Turquía no fue lanzado desde Irán.

A estas declaraciones se agrega la del Canciller de Irán, Abás Araqchi, quien acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir con torpedos el buque de guerra IRIS Dena, de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka que dejó un saldo de 83 muertos.

Equipos de emergencias atienden zona bombardeada en Irán EFE

La Unión Europea se mantiene en silencio

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, condenó los ataques de Irán a los países del golfo Pérsico - Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudí -, pero no realizó ningún comentario sobre el golpe inicial de los Estados Unidos e Israel realizaron el pasado sábado.

En previas declaraciones, Baghaei ya había manifestado su descontento con lo que calificó como una “hipocresía y doble rasero flagrante” porque, explica, Europa no ha condenado los ataques perpetrados contra territorio iraní por parte de Washington y Tel Aviv.

De entre los países miembros de la UE, España fue de los primeros en pronunciarse en contra de conflicto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía este miércoles declaró: “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo”