El ejército de élite iraní lanzó un ataque contra una base aérea estadounidense

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, lanzaron un ataque contra una base estadounidense en represalia por los bombardeos llevados a cabo por Washington en el sur de Irán, este miércoles 27 de mayo de 2026.

"Tras la agresión de esta mañana por parte del ejército invasor estadounidense contra una ubicación en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás utilizando proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense que sirvió como origen del ataque fue atacada", dijeron los Guardianes, según la televisión estatal Irib

La cadena no proporcionó detalles sobre la ubicación de la instalación militar, aunque Kuwait, un aliado de Estados Unidos, informó más temprano que estaba respondiendo a ataques con misiles y drones.

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El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad sureña de Bandar Abás, dijo el miércoles un funcionario estadounidense, que describió las acciones como "puramente defensivas".

"Hoy, las Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en el estrecho de Ormuz", dijo en un comunicado a la AFP el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

"Las fuerzas estadounidenses también atacaron una estación iraní de control terrestre en Bandar Abás que estaba a punto de lanzar un quinto dron", agregó.