Juez del TCE declara prescrita denuncia contra alcalde de Cuenca, Cristian Zamora

Un juez del Tribunal Contencioso Electoral archivó una denuncia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado archivó este miércoles 27 de mayo de 2026 las denuncias en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por presunta infracción electoral.

El magistrado archivó la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Cpccs, al concluir que no se logró probar la materialidad de la supuesta infracción electoral ni la responsabilidad del alcalde de la capital azuaya.

También desestimó una acción presentada por Leonardo Morales debido a que la denuncia se presentó fuera del tiempo establecido por la normativa electoral, ya que hacía referencia a hechos ocurridos en 2023.

Cuestionan denuncias “sin sustento”

Tras la resolución, se insistió en la necesidad de que el TCE regule las costas procesales para evitar denuncias consideradas irresponsables o sin respaldo suficiente.