Anahí y Poncho Herrera emocionan a los fans con inesperado reencuentro ex RBD

La emoción invadió a los fans de RBD luego de que Anahí y Alfonso “Poncho” Herrera protagonizaran un inesperado reencuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes compartidas muestran a ambos artistas sonrientes y muy cercanos, despertando la nostalgia de toda una generación que creció con la exitosa banda mexicana y la recordada novela Rebelde.

Aunque Poncho se mantuvo alejado de los recientes proyectos musicales del grupo, su reencuentro con Anahí fue suficiente para revolucionar internet y generar miles de comentarios de seguidores que aún sueñan con volver a ver juntos a todos los integrantes originales.

Las publicaciones del momento acumularon rápidamente reacciones y mensajes de cariño por parte de fans de distintos países de Latinoamérica.

Se reunieron para un nuevo proyecto llamado Encuentros Sin Fronteras, una serie vinculada al Mundial 2026 donde Alfonso Herrera debutará como entrevistador y tendrá como primera invitada a Anahí.

En el adelanto que compartieron, ambos hablan sobre recuerdos de la etapa de Rebelde y RBD, lo que desató la nostalgia entre los fans. El proyecto estaría relacionado con fútbol, entretenimiento y conversaciones personales rumbo al Mundial 2026.