Irán acepta negociaciones de paz de "buena voluntad", pero desconfía de EE.UU.

Las condiciones impuestas por Irán complican el inicio de negociaciones y evidencian las diferencias clave entre ambas partes.

Irán acepta de "buena voluntad" las negociaciones de paz con Estados Unidos (EE.UU)., que comienzan el sábado 11 de abril de 2026 en Islamabad, aunque no confía en los estadounidenses, según el embajador iraní en España, Reza Zabib.

"En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas", argumentó antes de intervenir en un acto público en Madrid contra las "agresiones imperialistas" de EE.UU. e Israel.

Añadió que Irán está preparado para las dos opciones: "Primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación".

Irán asegura que defenderá su soberanía

Y añadió: "Como saben, hemos sido perfectamente capaces de defender a nuestra nación durante esta guerra de agresión" por parte de los EE.UU. e Israel.

La clave en la mesa de negociación para lograr la paz, explicó el embajador, es reconocer y respetar el derecho de la nación iraní en todos y cada uno de los aspectos.

"Tenemos dos opciones: o una nación que vive con dignidad, que no es simplemente una nación, sino una civilización, o hablar, como tuiteó el presidente Donald Trump, de cómo sembrar el terror en una civilización", comentó.