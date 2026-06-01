Irán suspende las negociaciones con EE.UU., afirma medio iraní

Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó el lunes la agencia de noticias iraní Tasnim.

La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano y a las violaciones "en todos los frentes" del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.

"El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores", precisó el medio de comunicación iraní.