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Internacional

Irán suspende las negociaciones con EE.UU., afirma medio iraní

La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano.

Irán suspende negociaciones con Estados Unidos tras ataques de Israel a Libano

AFP

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

01 jun 2026 - 09:48

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Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó el lunes la agencia de noticias iraní Tasnim.

La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano y a las violaciones "en todos los frentes" del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.

"El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores", precisó el medio de comunicación iraní.

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