Irán suspende las negociaciones con EE.UU., afirma medio iraní
La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano.
Irán suspende negociaciones con Estados Unidos tras ataques de Israel a Libano
AFP
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Actualizado:
01 jun 2026 - 09:48
Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó el lunes la agencia de noticias iraní Tasnim.
La decisión, según Tasnim, fue tomada debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en Líbano y a las violaciones "en todos los frentes" del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.
"El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores", precisó el medio de comunicación iraní.
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