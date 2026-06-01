El emotivo video con el que la familia de Luis Alarcón pide justicia en Quito

Familiares de Luis Alarcón realizaron un homenaje en el cementerio por su cumpleaños 38.

La conmemoración del que habría sido el cumpleaños número 38 de Luis Alarcón, el joven que falleció en una clínica dental de Quito, se convirtió en un nuevo llamado público de su familia para exigir justicia.

A través de un video difundido en redes sociales, el domingo 31 de mayo de 2026, sus seres queridos recordaron su legado y expresaron el profundo dolor que aún enfrentan tras su fallecimiento.

"Hoy cantamos tu cumpleaños al cielo", inicia el mensaje acompañado de fotografías y recuerdos de Luis Alarcón. En el material audiovisual, la familia destaca que Luis no era solo una persona más, sino "papá, hijo, amigo, hermano, alegría y sueños".

Familiares exigen justicia

En la parte final del mensaje, los familiares señalan que la pérdida transformó por completo sus vidas y aseguran que seguirán buscando respuestas.

"Ver morir a la persona que amas sí te cambia la vida. Hoy Luis cumpliría 38 años, pero ahora lo celebramos al cielo", expresa el video difundido en redes.

Además, recalcan que el dolor permanece intacto mientras, según denuncian, los responsables continúan en libertad.

"Nos dejaron recuerdos, preguntas y un vacío imposible de llenar. Luis merece justicia y jamás vamos a dejar de luchar", señalaron.

También recordaron el impacto que la pérdida ha tenido en su núcleo familiar, especialmente en su hijo y su esposa.

"Vemos crecer a tu bebé sin un padre y a una esposa sin su esposo. Exigimos justicia", concluye el mensaje.