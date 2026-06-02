Israel asegura que sus ataques en la periferia de Beirut tienen el aval de Estados Unidos

Israel llevó a cabo ataques nocturnos en el sur de Líbano que dejaron unos seis muertos.

El ministro de Defensa de Israel aseguró este martes que recibió el aval de Estados Unidos para atacar la periferia del sur de Beirut, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de un compromiso para moderar las hostilidades.

Israel llevó a cabo ataques nocturnos en el sur de Líbano que dejaron unos seis muertos.

Un ataque en la región libanesa de Tiro dejó al menos cuatro muertos y 127 heridos, entre ellos 39 miembros del personal de un hospital, informó el martes el ministerio libanés de Salud.

El lunes por la noche, Trump había afirmado en su red Truth Social que esperaba que Israel y Hezbolá moderaran sus hostilidades y aseguró que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego efectivo.

Hezbolá "acordó dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la ETERNIDAD!", escribió el magnate.

Sin embargo, este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Estados Unidos había "validado el principio" según el cual su país podría atacar el suburbio sur si Hezbolá continuaba sus ataques a territorio israelí.

Por su parte, el grupo proiraní Hezbolá reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí en Hadatha, y afirmó que combatía en esa región "el avance de las fuerzas israelíes".

Los combates entre el ejército israelí y el grupo islamista apoyado por Irán empezaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó el territorio israelí en represalia por los bombardeos del Estado hebreo y Estados Unidos contra Irán, que el 28 de febrero desataron una guerra regional en Oriente Medio.

Las agresiones no han cesado a pesar de la entrada en vigor de una supuesta tregua el 17 de abril.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien actúa como intermediario entre Hezbolá y Washington, se encargará de garantizar que el grupo se adhiera a un "alto el fuego general" con Israel, aseguró este martes su asesor a la AFP.

En el sur de Beirut muchas tiendas seguían cerradas el martes, mientras un dron sobrevolaba la zona a baja altura, según un periodista de la AFP.

Pero Leila Shahab, una habitante de 35 años, decidió regresar. "La situación se ha calmado un poco", afirmó a la AFP.