Explosión en fábrica de fuegos artificiales sacude Malta y deja daños materiales

Explosión ocurrida la mañana del 1 de junio en una fábrica de fuegos artificiales en el norte de Malta dejó al menos dos personas heridas y provocó daños en explotaciones ganaderas cercanas.

Una potente explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en Malta provocó una serie de detonaciones encadenadas que generaron alarma entre los habitantes de la zona y causaron importantes daños materiales en los alrededores.

Según reportes preliminares, miles de artefactos pirotécnicos almacenados dentro de las instalaciones explotaron violentamente, generando una onda expansiva que se escuchó a gran distancia.

El impacto afectó principalmente a viviendas y estructuras cercanas, donde se reportaron ventanas destruidas, cristales rotos y daños visibles en fachadas y paredes de edificios colindantes.

Videos difundidos en redes sociales muestran enormes columnas de humo y múltiples explosiones consecutivas mientras fragmentos y restos de material eran proyectados hacia distintos puntos del sector.

Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia para asegurar el área, controlar posibles incendios y evaluar las afectaciones ocasionadas por la deflagración.

De acuerdo con la información oficial, no había operarios trabajando dentro de la fábrica al momento de la explosión. Sin embargo, dos personas que realizaban labores en campos cercanos resultaron heridas y recibieron atención médica.

Las autoridades investigan ahora las causas del accidente y las condiciones de seguridad bajo las que operaba el almacén de material pirotécnico.