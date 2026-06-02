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Actualizado: 02 jun 2026 - 11:46

La esencia de Douglas Bastidas y Tranzas

Douglas Bastidas, cantante y compositor, comparte sus nuevos proyectos musicales y recuerda el legado de Tranzas, una de las bandas más emblemáticas del Ecuador.

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