Irán pasa por España antes de viajar a México para el Mundial 2026

La selección de Irán debe volar el sábado 6 de junio a España antes de trasladarse a su campamento base en México, mientras sigue a la espera de sus visados para el Mundial 2026, anunció este martes 2 de junio el presidente de la Federación Iraní de Fútbol Mehdi Taj.

"Partiremos a España el sábado y, desde allí, el equipo se dirigirá directamente a Tijuana, en México", declaró el lunes Taj en un programa deportivo emitido por la televisión estatal.

"Obtendremos el visado mexicano mañana (martes) o pasado mañana (miércoles) y luego se nos concederá rápidamente un visado estadounidense", añadió.

El Mundial, que comienza el 11 de junio, está organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Pero ni México, que debe acoger el campamento base de Irán, ni Estados Unidos, donde los iraníes tienen que disputar sus tres partidos de la fase de grupos, han concedido por el momento los visados.

Esta situación, que pesa sobre la organización y la preparación, ya ha obligado a los iraníes a trasladar su campamento, inicialmente previsto en Estados Unidos, de Tucson a la ciudad mexicana de Tijuana.

Los iraníes deben disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: en Los Ángeles el 15 de junio contra Nueva Zelanda, luego ante Bélgica el 21 de junio, antes de un encuentro contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

Según el presidente de la Federación Iraní, la guerra contra Irán, desencadenada el 28 de febrero por un ataque conjunto israelí-estadounidense, "lo ha cambiado todo" para el Equipo Melli.

"La situación en el país, y en particular la guerra, ha trastocado todos nuestros planes. Habíamos previsto buenos partidos de preparación, entre ellos uno contra España, que fue cancelado en febrero", explicó Mehdi Taj.

En Turquía actualmente, Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria de Irán 3-1).