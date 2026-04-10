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Internacional

Israel afirma que tregua entre EE.UU. e Irán no incluye a Líbano

El gobierno israelí contradice versiones que señalaban que el acuerdo abarcaba toda la región.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en la Oficina del Primer Ministro.

AFP

Autor

Jerusalén, AFP

Actualizada:

10 abr 2026 - 09:17

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El Gobierno de Israel asegura que el reciente acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.   

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu señala en un comunicado que “el alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”.  

La declaración contradice versiones previas difundidas por Pakistán, que actuó como mediador y había indicado que la tregua se aplicaría en “todos los lugares, incluido Líbano”.  

La declaración contradice versiones previas difundidas por Pakistán, que actuó como mediador y había indicado que la tregua se aplicaría en “todos los lugares, incluido Líbano”.  

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