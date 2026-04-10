Israel afirma que tregua entre EE.UU. e Irán no incluye a Líbano

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en la Oficina del Primer Ministro.

El Gobierno de Israel asegura que el reciente acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu señala en un comunicado que “el alto el fuego de dos semanas no incluye a Líbano”.

La declaración contradice versiones previas difundidas por Pakistán, que actuó como mediador y había indicado que la tregua se aplicaría en “todos los lugares, incluido Líbano”.

La declaración contradice versiones previas difundidas por Pakistán, que actuó como mediador y había indicado que la tregua se aplicaría en “todos los lugares, incluido Líbano”.