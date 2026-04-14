Italia suspende su acuerdo de defensa con Israel

La suspensión marca un cambio en la relación bilateral entre Italia e Israel en materia de cooperación militar.

La jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció este martes que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

"En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel", dijo Meloni a periodistas al margen de un acto en Verona (norte).