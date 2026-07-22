Juez de EE.UU. fija fecha del juicio contra Nicolás Maduro para junio de 2027

Nicolás Maduro enfrentará a la justicia de Estados Unidos desde junio de 2027.

El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados por delitos de tráfico de drogas en Estados Unidos a partir del 1 de junio de 2027, anunció este miércoles 22 de julio de 2026 un magistrado.

Maduro, vestido con el uniforme carcelario de color beige, fue conducido por agentes federales estadounidenses a una sala del tribunal de Manhattan para comparecer ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein.

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas especiales estadounidenses en Caracas durante una redada nocturna el 3 de enero, ordenada por el presidente Donald Trump.

Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde fueron acusados de usar sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína. Se han declarado inocentes y aún no se ha fijado fecha para el juicio.

El abogado defensor Barry Pollack declaró el miércoles que solicitaría la desestimación del caso alegando que Maduro debería gozar de inmunidad judicial en su calidad de jefe de un Estado soberano.

En un escrito judicial presentado el martes por la noche, los fiscales de la Fiscalía Federal de Manhattan y los abogados defensores de Maduro propusieron que el juicio comience en junio de 2027. Hellerstein deberá fijar el calendario, y ambas partes indicaron que podrían solicitar ajustes.

Maduro se enfrenta a cuatro cargos por delitos graves, entre los que se incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua si es declarado culpable.

Antes del juicio, se espera que Maduro presente mociones legales para solicitar la desestimación del caso. El miércoles, Hellerstein fijó una vista para el 17 de noviembre en la que se debatirán dichas mociones.

En el escrito presentado el martes, los abogados de ambas partes indicaron que Maduro podría presentar una segunda ronda de mociones legales antes del 11 de enero, una vez que la fiscalía haya entregado cualquier prueba clasificada para que la defensa la examine.

Maduro, que mantuvo una relación antagónica con Washington mientras gobernaba Venezuela desde 2013 hasta su captura, se autodenominó "prisionero de guerra" durante su comparecencia del 5 de enero. Desde hace tiempo acusaba a Estados Unidos de buscar su derrocamiento para obtener un mayor control sobre las vastas reservas petroleras del país miembro de la OPEP.

Estados Unidos califica a Maduro de dictador corrupto cuya mala gestión económica provocó un colapso económico, y lo acusa de manipular sus elecciones de reelección en 2018 y 2024. Dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019.

Venezuela ha sido gobernada desde la captura de Maduro por su exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha establecido una nueva relación con el Gobierno de Donald Trump.