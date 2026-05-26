Así se borra la imagen de Nicolás Maduro de calles, barrios y objetos en Venezuela

Un mural que representa al expresidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, el 13 de mayo de 2026.

En la televisión, en murales callejeros, en carteles de obras en ejecución y hasta en juguetes repartidos en barrios pobres. El rostro de Nicolás Maduro reinó en Venezuela por años. Pero ahora, meses después de su caída, el nuevo gobierno lo borra poco a poco.

"El inicio de una nueva etapa" fue el sugestivo eslogan elegido por el aparato propagandista de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para celebrar en abril sus primeros 100 días de gestión.

Atrás quedaron los llamados para liberar a Maduro lanzados inmediatamente después de ser capturado el 3 de enero por fuerzas estadounidenses junto a su esposa Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York acusados de narcotráfico.

En esos días, fueron colocados enormes carteles en autopistas con la imagen de la pareja y la frase "Los queremos de vuelta". Siguieron nutridas manifestaciones para clamar por su liberación.

Ahora, esas marchas pararon e incluso la presidenta interina pronuncia discursos sin mencionarlo.

Una Delcy Rodríguez pragmática y bajo fuerte presión de Washington se centró en impulsar reformas sobre la explotación de hidrocarburos y minería favorables a Estados Unidos.

También impulsó una amnistía para excarcelar a presos políticos.

Maduro no solo desapareció de la televisión oficial y los discursos, se esfuma del reparto del poder en Venezuela. Rodríguez destituyó a buena parte de los ministros nombrados por su antecesor.

"Hemos visto cómo la figura del expresidente Nicolás Maduro ha venido siendo retirada de los espacios públicos", constata Eduardo Valero Castro, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Esto tiene que ver con "una nueva intencionalidad en la política venezolana de acuerdo a los esquemas de alianzas que existen a nivel continental entre Venezuela y los Estados Unidos", agrega.