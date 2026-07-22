Milagro en Venezuela: Rescatan a una gata tras 23 días de los terremotos

Una gata fue rescatada tras 23 días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela.

¡Milagro en Venezuela! Una gata fue rescatada bajo los escombros tras 23 días de los devastadores terremotos registrados en La Guaira.

La felina bautizada como Luly fue rescatada con vida y sin lesiones físicas evidentes, según dieron a conocer medios locales este miércoles 22 de julio de 2026.

El animal fue rescatado de una montaña de escombros en el sector de Catia La Mar, La Guaira, luego de quedar atrapada por la caída de un edificio residencial.

Los rescatistas venezolanos trabajaron en la zona por alrededor de tres horas para rescatar a la gata que maullaba desde el interior.

Luly fue rescatada y trasladada en una caja de cartón hasta un campamento veterinario ubicado cerca de allí.

"Lo peor que le vi, digamos, fueron los ojos. Obviamente mucho polvo, mucho escombro. Gracias a Dios lo están tratando, lo están hidratando, pero debo decir que me alegra mucho haberlo conseguido", contó el rescatista Andrés Carvajal, según cita Noticias Caracol.

A casi un mes del terremoto en Venezuela, suman más de 5 300 muertos y más de 16 700 heridos.