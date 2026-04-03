León XIV retoma tradición y carga la cruz en el viacrucis del Coliseo Romano

El Papa León XIV cargó la cruz durante las 14 estaciones del Viacrucis celebrado en el Coliseo de Roma.

El papa León XIV recupera este Viernes Santo la tradición de portar la cruz durante todo el viacrucis en el Coliseo, en una ceremonia que reúne a más de 30.000 fieles.

El gesto no se realizaba desde 1994 y marca uno de los momentos más simbólicos de la Semana Santa en la capital italiana.

UNA CEREMONIA SOLEMNE

El viacrucis, que recuerda el camino de Jesucristo hacia la crucifixión, inicia en el interior del Anfiteatro Flavio, un lugar asociado al martirio de los primeros cristianos.

En medio de un ambiente de silencio, iluminado por velas, el pontífice recorre cada una de las catorce estaciones acompañado por meditaciones religiosas.

MENSAJE DURANTE EL RECORRIDO

Durante la ceremonia, el papa incluye reflexiones centradas en temas como la guerra y los abusos de poder, en el marco de las meditaciones tradicionales del viacrucis.

El acto se convierte así en un espacio de recogimiento, pero también de mensaje espiritual.

RECORRIDO Y PARTICIPACIÓN

Ataviado con vestimenta litúrgica roja, León XIV avanza portando la cruz de madera durante todo el trayecto, acompañado por una comitiva religiosa.

El recorrido se extiende hacia los Foros Romanos, donde miles de fieles siguen la ceremonia con velas encendidas.

UNA TRADICIÓN QUE REGRESA

La práctica de que el pontífice cargue la cruz durante todo el viacrucis no se realizaba desde el papado de Juan Pablo II, lo que convierte este gesto en un hecho destacado dentro de la celebración.