El Papa León XIV alerta en Barcelona sobre la fragmentación de la sociedad

León XIV llama en Barcelona a frenar la división y fortalecer la paz

El papa León XIV centró este martes su mensaje en Barcelona en la necesidad de defender la unidad y combatir la polarización social en medio de un mundo marcado por guerras y divisiones.

Durante un encuentro en la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, el Pontífice llamó a los fieles a convertirse en “testigos y profetas de unidad, acogida, concordia y paz”.

Además, advirtió sobre el crecimiento de una sociedad “cada vez más fragmentada e individualista”, en la que, según dijo, es necesario fortalecer la fraternidad y el diálogo.

“No permitan que nada destruya la unidad”

En su reflexión, León XIV insistió en la importancia de mantener la unión dentro de la Iglesia y también en la sociedad.

“En la riqueza de los dones recibidos, somos fuertes porque estamos unidos”, afirmó el Papa ante religiosos y autoridades eclesiásticas reunidas en Barcelona.

También pidió evitar divisiones y enfrentamientos internos.

“No permitan que nada destruya la unidad en la que Dios nos ha constituido”, señaló.

Agenda del Papa en Barcelona

León XIV llegó este martes a Barcelona procedente de Madrid como parte de su gira apostólica por España.

A su llegada al aeropuerto de El Prat fue recibido por autoridades de la Generalitat de Catalunya y posteriormente se trasladó a la catedral de Barcelona.

Tras el encuentro religioso, el Pontífice mantendrá reuniones privadas con representantes de la Generalitat y miembros de la Orden Agustina.