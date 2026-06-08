El papa León XIV reunió a miles de fieles en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid

Imagen del Estadio Santiago Bernabéu preparado para un gran encuentro religioso con miles de asistentes.

El papa León XIV cerró este lunes 8 de junio una intensa jornada en Madrid con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El evento comenzó a las 19:00 (hora local de España) y reunió a cerca de 70 000 personas dentro del estadio del Real Madrid.

Horas antes, desde las 15:00, se abrieron las puertas del recinto y se desarrollaron presentaciones musicales, actos culturales y espacios de oración previos a la llegada del Pontífice.

La agenda del Papa en Madrid

Antes de llegar al Santiago Bernabéu, León XIV mantuvo varias actividades oficiales en la capital española.

La jornada inició a las 09:30 con una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente acudió al Congreso de los Diputados, donde pronunció un discurso centrado en la defensa de la vida, el bien común y la paz.

Más tarde, el Pontífice se reunió con obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal y condenó los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia, calificándolos como “una plaga”.

Recorrido hasta el Bernabéu

En horas de la tarde, León XIV acudió a la Catedral de la Almudena para realizar una oración y un homenaje a la Virgen patrona de Madrid.

Luego recorrió parte del centro de la ciudad en el papamóvil antes de dirigirse al estadio Santiago Bernabéu, donde fue recibido entre aplausos y cánticos de miles de asistentes.

Durante su paso por la Almudena, el Papa entregó la tradicional Rosa de Oro a la Virgen, una de las distinciones más antiguas otorgadas por el Vaticano.