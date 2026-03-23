Leonid Radvinsky dueño de OnlyFans muere a los 43 años tras lucha contra el cáncer

El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, fallece a los 43 años tras una prolongada lucha contra el cáncer, según confirma la propia compañía este 23 de marzo de 2026.

En un comunicado oficial, la empresa señala que el empresario “murió en paz tras una larga batalla contra el cáncer” y solicita respeto por la privacidad de su familia en este momento.

El hombre detrás del fenómeno

Radvinsky es el principal responsable del crecimiento exponencial de OnlyFans, luego de adquirir en 2018 su empresa matriz, Fenix International.

Bajo su liderazgo, la plataforma se transforma en un fenómeno global, permitiendo a creadores monetizar contenido directamente con sus seguidores mediante suscripciones.

El modelo revoluciona la industria del contenido digital, especialmente en el ámbito del entretenimiento para adultos.

Un imperio digital

Durante su gestión, OnlyFans alcanza cifras millonarias:

Más de 300 millones de usuarios Millones de creadores activos Ingresos superiores a los mil millones de dólares anuales

La plataforma se consolida especialmente durante la pandemia, convirtiéndose en una fuente de ingresos clave para miles de personas en todo el mundo.

Un perfil discreto

A pesar de su impacto en la industria, Radvinsky mantiene un perfil bajo.

Nacido en Odesa (Ucrania) y criado en Estados Unidos, el empresario evito la exposición mediática y se enfoca en inversiones tecnológicas y filantropía.

Su fallecimiento abre interrogantes sobre el futuro de la compañía.

Según reportes, su participación ya estaba gestionada a través de un fideicomiso, lo que podría influir en la continuidad del negocio y posibles decisiones estratégicas.