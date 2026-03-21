Fallece Ernesto Cherquis Bialo, figura del periodismo deportivo en Argentina

El periodismo deportivo está de luto con la muerte de Ernesto Cherquis Bialo.

Ernesto Cherquis Bialo, una de las figuradas más destacadas del periodismo deportivo de Argentina, falleció en la noche de este viernes en Buenos Aires, a los 85 años, y sus restos serán velados en este sábado 21 de marzo de 2026 en la Legislatura de la capital argentina, informaron fuentes oficiales.

Nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, desarrolló una extensa carrera como periodista deportivo en Argentina, que incluyó su labor desde 1963 en la reconocida revista El Gráfico, de la que fue director editorial entre 1982 y 1990.

Durante esos años también trabajó en las emisoras Mitre y Rivadavia, por lo que en El Gráfico tuvo que apelar al seudónimo de Robinson, con el que firmó cerca de 1 200.

"Su legado como exdirector de 'El Gráfico', voz de 'La Oral Deportiva' y analista agudo, perdurará siempre", afirmó el Círculo de Periodistas Deportivos, del que era socio, al informar de su fallecimiento en un comunicado.

Cherquis Bialo cubrió 144 peleas de boxeo por campeonato del mundo, varios Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de fútbol y realizó grandes entrevistas a deportistas como Muhammad Alí, Bobby Fischer, Pelé y Alfredo Di Stéfano, entre otros.

Escribió además biografías de Ringo Bonavena, Carlos Monzón y Diego Armando Maradona.

Trabajó también como comentarista deportivo en las emisoras Splendid, Diez y Córdoba, entre otras, y en programas televisivos, y escribió para medios como el portal de noticias Infobae.

"Soy un contador de historias", dijo Cherquis Bialo, cuando en julio de 2024 la Legislatura capitalina le homenajeó tras reconocerlo como 'personalidad destacada' de Buenos Aires en el ámbito del periodismo deportivo.

Fue gerente de Deportes del canal Telefe (1990), gerente operativo de la productora Torneos y Competencias (1991-1993) y gerente de Deportes y de Contenidos de Radio Rivadavia (1994-2001).

También fue docente en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y en la Universidad Católica Argentina.

Desde 2008 hasta 2016 se desempeñó como director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los restos del periodista serán velados este sábado en la sede de la Legislatura de Buenos Aires, según informó esa entidad.