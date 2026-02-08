Liberan a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado
Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor venezolano cercano a María Corina Machado, fue liberado tras meses de detención en Venezuela.
AME3436. CARACAS (VENEZUELA), 08/02/2026.- El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela).
EFE
Compartir
Actualizada:
08 feb 2026 - 20:06
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, considerado uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado, fue liberado este domingo 8 de febrero de 2026 tras permanecer detenido por más de ocho meses, informaron medios internacionales y fuentes cercanas.
La excarcelación de Guanipa se da en el contexto de una serie de liberaciones de presos ligados a la oposición venezolana, en medio de un clima político marcado por tensiones entre el gobierno y fuerzas disidentes, y bajo presión internacional por la situación de los derechos humanos en el país.
En un video difundido en redes sociales tras su salida, Guanipa expresó su agradecimiento y aseguró que continuará defendiendo sus ideales políticos, destacando la importancia de “seguir luchando por el presente y futuro de Venezuela".
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han señalado que, aunque la liberación de Guanipa representa un paso significativo para algunos dirigentes, aún hay cientos de presos políticos que esperan justicia y libertad en distintas cárceles del país.
Compartir