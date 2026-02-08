Liberan a Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado

AME3436. CARACAS (VENEZUELA), 08/02/2026.- El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela).

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, considerado uno de los principales aliados políticos de María Corina Machado, fue liberado este domingo 8 de febrero de 2026 tras permanecer detenido por más de ocho meses, informaron medios internacionales y fuentes cercanas.

La excarcelación de Guanipa se da en el contexto de una serie de liberaciones de presos ligados a la oposición venezolana, en medio de un clima político marcado por tensiones entre el gobierno y fuerzas disidentes, y bajo presión internacional por la situación de los derechos humanos en el país.

En un video difundido en redes sociales tras su salida, Guanipa expresó su agradecimiento y aseguró que continuará defendiendo sus ideales políticos, destacando la importancia de “seguir luchando por el presente y futuro de Venezuela".

Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han señalado que, aunque la liberación de Guanipa representa un paso significativo para algunos dirigentes, aún hay cientos de presos políticos que esperan justicia y libertad en distintas cárceles del país.