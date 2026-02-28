Líderes y gobiernos de distintos países se pronuncian tras conflicto en Medio Oriente

Uno de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país.

Tras los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán u la respuesta de este último esta sábado 28 de febrero del 2026, varios gobiernos y organizaciones internacionales emitieron declaraciones de rechazo en la escalada del conflicto.

La Unión Europea expresó profunda preocupación por los hechos y urgió a todas las partes a “ejercer máxima moderación, proteger a los civiles y respetar el derecho internacional”.

Asimismo, los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania hicieron un llamamiento conjunto para reanudar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y evitar una mayor escalada del conflicto.

Otros países como India han pedido que se dé prioridad al diálogo y se evite cualquier intensificación del enfrentamiento, subrayando la importancia de proteger a la población civil.

Mientras que Naciones Unidas llamó a la “cesación inmediata de hostilidades” y destacó que el uso de la fuerza sin acuerdos diplomáticos previos incrementa el riesgo de un conflicto más amplio con graves consecuencias para la estabilidad regional y mundial.

Condena y preocupación en el mundo árabe

Varios Estados del Golfo han condenado los ataques de Irán sobre su territorio tras la respuesta militar iraní. Qatar calificó estos ataques como una violación de su soberanía y se reservó el derecho a responder conforme al derecho internacional.

Emiratos Árabes Unidos, por su parte, condenó lo que describió como una peligrosa escalada que pone en riesgo la seguridad de civiles. Bahréin también denunció un ataque contra la base de la 5ª Flota de la Marina estadounidense que alberga en su territorio.

Pakistán calificó los ataques estadounidenses e israelíes como “injustificados” y exigió un cese inmediato de hostilidades para permitir una solución diplomática.

Posturas en América Latina

En América Latina, varios gobiernos, incluido el de Ecuador, emitieron sus pronunciamientos En un comunicado, la Cancillería se solidarizó con los países afectados e hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para erradicar el terrorismo.

El Gobierno de Guatemala manifestó su “profunda preocupación” por las acciones bélicas y llamó al respeto del derecho internacional y a la protección de civiles, mientras que otros países de la región también han expresado inquietud y han elevado medidas de seguridad para sus ciudadanos.

El Gobierno de Brasil también condenó los ataques y afirmó que la negociación es "el único camino viable para la paz" en la región.

Por su parte el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "se equivoca" con el ataque que lanzó y pidió una reunión de la ONU para defender la paz mundial.

Posturas críticas de potencias mundiales

Potencias como Rusia han condenado las ofensivas como “actos de agresión armada no provocados” y han pedido un inmediato retorno a la diplomacia, advirtiendo sobre los riesgos de una catástrofe humanitaria en la región.

China también expresó su profunda preocupación y solicitó una detención de las acciones militares, instando al respeto de la soberanía e integridad territorial de todos los Estados involucrados.