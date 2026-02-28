Ecuador se solidariza con Medio Oriente por ataques de Irán y pide a sus ciudadanos no viajar

Ciudadanos viendo como se levanta una columna de humo tras una explosión en Teherán.

La Cancillería de Ecuador se pronunció este sábado 28 de febrero del 2026 y se solidarizó con los pueblos y Gobiernos afectados por los ataques perpetrados por Irán, en medio de la crisis desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Ecuador expresa su solidaridad con los pueblos y Gobiernos de países del Medio Oriente por los ataques que han sufrido en sus territorios perpetrados por la República Islámica de Irán, que comprometen la estabilidad y la seguridad regionales", señaló la Cancillería en un comunicado.

Según el documento, el Gobierno mantiene firme la lucha contra el terrorismo y sus delitos conexos. Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para erradicar estas amenazas en el marco del derecho internacional.

La Cancillería indicó que ha activado los protocolos de emergencia y recomendó a los ecuatorianos evitar o postergar viajes a la región.

Mientras que quienes se encuentren en las zonas de conflicto deben seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales y contactarse con las sedes diplomáticas del país andino, finalizó.